Слово не воробей...27.05.17 09:01
Власть с народом в Интернете и соцсетях
Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:
- В нашем регионе созданы все условия, чтобы каждый человек имел возможность быть услышанным, получить ответы на вопросы и помощь в решении проблем. За эти годы принципиально изменился уровень открытости региональной власти. Расширено присутствие правительства области и исполнительных органов власти в Интернете и в социальных сетях. Все важнейшие вопросы мы рассматриваем исключительно с привлечением общественных организаций.
Комментарии
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