Власть с народом в Интернете и соцсетях

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

- В нашем регионе созданы все условия, чтобы каждый человек имел возможность быть услышанным, получить ответы на вопросы и помощь в решении проблем. За эти годы принципиально изменился уровень открытости региональной власти. Расширено присутствие правительства области и исполнительных органов власти в Интернете и в социальных сетях. Все важнейшие вопросы мы рассматриваем исключительно с привлечением общественных организаций.