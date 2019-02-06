Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

- Спортсмен всегда должен быть готов к соревнованиям, а политик – к выборам. Я к выборам готова. Другое дело, что я не только политик, но и государственный служащий. Если руководство страны сочтёт, что региону нужно некое обновление, или же увидит меня в другой роли, то это решение я буду исполнять.

По поводу механизма выдвижения – это всегда индивидуальная история. Опытный политик выбирает ту форму, которая на данный момент наиболее эффективна. Кандидата могут поддерживать одновременно самые разные политические силы. Я член «Единой России», я этого не скрываю, и поддержка партии может быть мне очень полезна как политику.