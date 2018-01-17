Закон может помочь выздоровлению пациента

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

- На мой взгляд, родственники должны иметь возможность пообщаться со своими близкими, даже когда те находятся в сложном состоянии, и, в том числе, проходят лечение в отделении реанимации. Такое общение часто благотворно сказывается на самочувствии больного. По моему мнению, любой закон, который может помочь выздоровлению пациента, - полезен.