Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД

Наиболее значимым событием уходящей недели, безусловно, стал отчёт губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами облдумы. Глава региона рассказал о достижениях и основных событиях, которые произошли в 2022 году при участии правительства области. Экономика, социальная поддержка граждан, помощь, которую власть оказывает бизнесу и участникам СВО и многое другое - всё это нашло отражение в ёмкой презентации.

Наиболее значимым событием уходящей недели, безусловно, стал отчёт губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами облдумы. Глава региона рассказал о достижениях и основных событиях, которые произошли в 2022 году при участии правительства области. Экономика, социальная поддержка граждан, помощь, которую власть оказывает бизнесу и участникам СВО и многое другое - всё это нашло отражение в ёмкой презентации.

Ежегодный отчёт перед депутатами областной Думы губернатор начал с ключевых для региона проектов. Это, например, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, подписанный инвестиционный контракт с «ЕвроХимом». Также к ключевым пунктам относится большая работа с резидентами ТОР и АЗРФ. Они уже вложили в развитие нашего региона 170 млрд рублей. Фактически создано более 5 тысяч рабочих мест. Мурманская область - лидер по привлечению инвестиций среди всех регионов Арктической зоны Российской Федерации

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда добивались решения по ТОР, мы не рассчитывали на такую активность, но видя эту активность и динамику, очень конкретные проекты, мы продолжаем получать дополнительную федеральную поддержку. И на энергоснабжение западного берега Кольского залива из федерального бюджета в прошлом году нам выделено более 4 млрд рублей, чтобы подключить и создать «розетки» для проектов, которые есть и которые появляются».

Кроме того, в этом году компании «Росатом» и «Норникель» получили лицензию на разработку крупнейшего в стране месторождения лития. Расположено оно в Мурманской области. Именно в нашем регионе сосредоточено 50 процентов лития всей России

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Речь идёт о том, что тот самый металл, без которого современная экономика невозможна, Мурманская область, обеспечит его потребность во всей стране. Благодаря этому месторождению та потребность, которая сегодня есть в России, у российской промышленности, будет обеспечена. А что для нас плюс, помимо того, что у нас это будет добываться, на наших же предприятиях это будет перерабатываться. Это будет готовиться продукт с высокой добавленной стоимостью».

Ещё одно важное достижение – работа по газификации Мурманской области. Впервые за долгие годы из разряда намерений проект перешёл в практическую плоскость. Компания «Газпром» разрабатывает проект по прокладке газовой трубы в Мурманскую область. Газификация региона должна будет удешевить стоимость отопления для граждан, а также создать новые перспективы для развития промышленности.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ: «Буквально недавно мы не могли думать, что у нас будет газификация. И сегодня мы видим проект, который по сути уже работает. Будет строиться у нас газопровод, который однозначно в капитал региона принесёт более 400 млрд рублей».

Мурманская область по результатам 2021-го и 2022 годов сохраняет лидерство в рейтинге устойчивого развития Арктики. За 4 года в нашем регионе рост экономики составил почти 20%. А в прошлом году Заполярье по итогам внешнеторговой деятельности заняло третье место по объёмам экспорта. По словам Андрея Чибиса, очень плотно регион работает с Республикой Беларусь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, во-первых, поставки сюда от транспорта, до создания сервисного центра «БЕЛАЗа». Это, конечно, глобальный проект по созданию терминала минеральных удобрений. И президент Республики Беларусь зафиксировал это решение. И уже после нашей встречи также неоднократно об этом публично говорил. Ну, а команды правительств наших двух, думаю, что в мае уже будет принято финальное решение по конкретному месту. Там есть три локации, чтобы этот терминал построить. Где мы будем строить вместе с Республикой Беларусь терминал новый, новый терминал».

Ещё один вопрос - меры социальной поддержки северян. В регионе, как и по всей стране, с 1 января действует бесшовный механизм господдержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребёнком 17 лет. Выплачивается «Зарплата мамы». Всего Министерство труда и соцразвития реализует 11 мероприятий регионального плана «На Севере – жить», предоставляет 64 меры поддержки. Особое внимание – помощи уязвимым категориям северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «327 тысяч жителей региона в нашей области получают тот или иной вид соцподдержки. Это очень большая цифра. Наша задача сделать так, чтобы северянин получил ту или иную поддержку в нужное время. Мы скорректировали в прошлом году ряд проектов и запустили новые».

Огромное внимание в 2022 году уделялось поддержке участников СВО и их семей. Дети тех, кто оказался «за ленточкой», получают бесплатное питание в школах и колледжах, бесплатно посещают детские сады и стоят в приоритете при организации летнего отдыха. Участники СВО и члены их семей также находятся в приоритетной группе при реализации программы «Свой дом в Арктике». Также они были освобождены от уплаты транспортного налога в 2021-ом и 2022 годах. Им оказывается бесплатная юридическая помощь. Кроме того, для них работает специализированный центр поддержки, созданный правительством области в 2022 году. На данный момент его специалисты уже решили 10 тысяч поступивших туда вопросов.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня прозвучало, что вместе мы непобедимы. Это, наверное, лейтмотив, который с 24 февраля 2022 года, с начала операции СВО, нас всех объединяет. Меры, которые у нас приняты на территории Мурманской области беспрецедентны. 7 апреля сего года у нас состоялся правовой комитет Парламентской Ассоциации в Архангельске. Меня попросили поделиться опытом наработанных мер поддержки для участников СВО и их семей. И тот доклад, который был сделан, а это всё было в видеоряде, конечно, впечатлил. И даже представители Питера, Ленинградской области, по Северо-Западу взяли, почерпнули для себя некоторые вопросы новизны. Потому что у нас предусмотрены меры финансовой поддержки, социальной поддержки. Причём продумано единовременное пособие».

Нашла отражение в отчёте и программа реновации ЗАТО. Именно Мурманская область её инициатор. В 2022 году завершился её второй этап, в рамках которого было отремонтировано 210 объектов в 6 муниципальных образованиях. Кроме того, в ЗАТО город Заозерске был построен ФОК с двумя бассейнами внутри. В этом году стартовал уже третий этап реновации. В его рамках планируется строительство нового корпуса школы в Печенге, бассейна в ЗАТО г.Североморск и дома культуры в Алакуртти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Важный вопрос для меня, как депутата, который избран от закрытых территорий, что идёт программа реновации ЗАТО. О том, что она продолжается, несмотря на трудности, которые были первоначальные, и думали, что не будет этих средств, но они появились и софинансирование областного бюджета позволило составить такую программу реализации на этот год. И, я думаю, в дальнейшем, мы понимаем, что крайне важна эта реализация, потому что есть планы. Мы, когда встречались с представителями фракций в Думе, то там говорили, что эти военные городки, вот Спутник, некоторые дома Минобороны, но там жёны военнослужащих живут и им некому помочь. В первую очередь, конечно, в этом году будут сделаны кровли, фасады, межпанельные швы. Это очень здорово».

Особое внимание в 2022 году уделяли образованию. В рамках национальных проектов и программе «На Севере – жить!» в муниципалитетах региона строились новые школы и детские сады. Также проводились капитальные ремонты образовательных учреждений. Также в Мурманской области появились 20 площадок «Уникум», на которых школьники могут готовиться к олимпиадам по разным предметам.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «В прошлом году на территории города-героя Мурманска впервые за 30 лет открыты два новых детских сада, началось строительство двух новых школ. На 30% обновлён парк общественного транспорта. Поэтому я уверен, что отчёт губернатора - это часть той информации, которая действительно происходит и в муниципалитете и в целом в области. Спасибо огромное губернатору и правительству Мурманской области за совместную работу».

Улучшается и ситуация в медицине Заполярья. За 4 года произошло колоссальное обновление материально-технической базы медорганизаций Мурманской области. В учреждения здравоохранения поставило более 22 тысяч единиц медоборудования. Проведены ремонты в 28 медицинских организациях на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, в регионе действуют 8 новых направлений по оказанию высокотехнологичной помощи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я помню общение с разными людьми, помню и очередь на замену хрусталика глаза. Нет теперь этой очереди! За счёт инвестиций в замену оборудования и людей. То же самое касается и других очередей, которые были».

В том числе обновлено 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 7 ФАПов планируется создать в текущем году. Кроме того, за это время обновили 147 автомобилей скорой медицинской помощи, благодаря чему на линию теперь не выходят автомобили со сроком эксплуатации более 5 лет.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Мы видим новые машины скорой помощи, новые отремонтированные учреждения здравоохранения. Строящийся хирургический комплекс онкодиспансера. Большие перемены идут, несмотря на тяжёлый год. который мы пережили – 2022-ой. Надеюсь, что дальше эти все перемены будут продолжаться. Кадровый дефицит, который в регионе складывался за последние 15-20 лет, он потихонечку, но к положительным трендам, как говорят, выходит из кризиса. Даже у нас в учреждении появились новые врачи, новые специалисты среднего медицинского образования».

И перемены в сфере медицинского обслуживания населения региона отмечают многие.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень приятно видеть те перемены, зная, как это было раньше и те огромные средства, которые вкладываются, они естественно отражаются на повышении качества жизни наших граждан. И прежде всего, на удовлетворенности оказания медицинской помощи. 58% бюджета, который направлен на систему здравоохранения, именно говорит об этом. Я хочу отметить, что, действительно огромные изменения происходят во всех медицинских учреждениях по замене медицинского оборудования. Благодаря этому изменяется система оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И мы это видели».

Сразу после отчёта парламентарии получили возможность задать Андрею Чибису вопросы на особо интересующие их темы, а затем представители фракций высказали своё мнение по поводу представленного доклада.

Ирина Просоленко, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мурманской областной Думе: «Мы считаем, что оценка работы - отличная. Конечно, нет предела совершенству, конечно, будем дальше работать и принимать такие законопроекты, которые будут направлены на благо граждан. Но я уверена, что все жители Мурманской области, начиная с 2019 года, заметили улучшение качества жизни, улучшения видов, облика городов, даже маленьких городов и населённых пунктов, капитальные ремонты учреждений здравоохранения и образования, жилищно-коммунальной сферы и отремонтированные дороги. Всё это - слаженная работа нашего правительства во главе с губернатором».

И действительно, о качественных изменениях жизни говорят даже в небольших муниципалитетах. Например, в Алакуртти Кандалакшского района. Населённый пункт, по словам его главы, также, благодаря работе правительства и программе «На севере –жить», преобразился. А особенно там ценят помощь, которую правительство оказывает военнослужащим на СВО. В том числе многочисленную гуманитарную помощь, которую регулярно отправляют бойцам.

Александр Самарин, глава муниципального образования сельское поселение Алакуртти: «Очень понравилось в разрезе СВО. Действительно, проведена огромная работа правительством Мурманской области и лично губернатором. Я сам знаю, потому что сам являюсь главой муниципального образования, на территории которого дислоцируется 80-я Арктическая бригада. Лично с ребятами общаюсь, знаю о той помощи, которую оказывает губернатор, правительство области. Она неоценимая. Отчёт ёмкий, хороший, интересный. Область развивается и положительная динамика видна налицо».

Своё удовлетворение отчётом губернатора депутаты продемонстрировали во время голосования. Из 24 присутствовавших во время доклада народных избранников 22 человека проголосовали «за», двое «воздержались». Против не оказалось ни одного голоса. В финале губернатор поблагодарил свою команду и депутатов за проделанную в Мурманской области работу.