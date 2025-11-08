Я выбираю Север08.11.25 01:00
«Я выбираю Север»: Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области
Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.
Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.
От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона.
Новый выпуск посвящён работе заместителя губернатора Ольге Вовк.
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
