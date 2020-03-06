Коронавирус активным туристам не помеха!

Туристов из Поднебесной больше нет в Мурманске. Хоть многие и пророчили крах туриндустрии из-за ограничений, введённых в целях безопасности от коронавируса, этого не произошло.

Мурманская гостиница «Полярные Зори» всегда полна туристов, как из зарубежья, так и российских. Даже запрет на въезд в нашу страну китайцев не сильно повлиял на загруженность апартаментов отеля. Закрытый путь одним, открыл дорогу другим путешественникам.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора гостиницы «Park Inn by Radisson «Полярные Зори»: «У нас номера не опустели. У нас было незначительное количество отказов китайских групп, но при этом, поскольку у нас есть много других стран, продолжают приезжать другие гости. Сегодня и из Индонезии есть группа, финны, норвежцы, немцы. На следующей неделе ждём тургруппу из Италии. Приезжают гости по вопросам ведения бизнеса».

Стоит отметить, что безопасность на сегодняшний день – превыше всего. Поэтому в гостинице установили антибактериальный дозатор для посетителей, введены санитарные меры безопасности и для персонала. Однако это всё никак не повлияло на стоимость услуг и условия проживания в отеле, так же, как и меню для гостей.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора гостиницы «Park Inn by Radisson «Полярные Зори»: «Цены не опустились, в этом нет необходимости. Но при этом, конечно, мы сейчас в этой ситуации более гибко относимся ко всем запросам. И в этой ситуации, мы конечно, готовы дополнительные скидки предоставлять нашим клиентам».

Интересно знать не только о гостях заполярной столице, но и том, куда наши люди едут отдыхать. Ведь северяне дома сидеть не собираются, как и прежде внимательно изучают места для отдыха.

Анна Андриянова, заместитель генерального директора турагентства: «Спрос на такие страны как Вьетнам, Таиланд резко упал. Продажи туров по Хайнаню по Китаю были приостановлены. В настоящий момент пользуются спросом такие направления, как Доминиканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты. Также у нас очень популярно направление в межсезонье Кипр, куда любят туристы выезжать».

Несмотря на обостренную политическую обстановку, жители Мурманска активно покупают билеты на отдых в Турцию. Например, Людмила Владимировна любит путешествовать и старается делать это несколько раз в год.

Людмила Демакова, мурманчанка: «Я уже купила две путевки: одну по России туристическую и на отдых за границу. В Турцию, в Кушадасы. Я давно собиралась, не была никогда на Эгейском побережье. Решила посмотреть».

Стоит отметить, что мурманчане планируют отдых за границей не только весной, уже активно скупают путевки на летние туры. Отдых в опасных или уже закрытых по причине эпидемии коронавируса странах, банально меняют на другие варианты, направлений много.