Мурманский рыбак поймал необычное существо

Моряк из Мурманска Роман Федорцов в Новой Зеландии выловил животное, напоминающее морскую звезду. Как он написал в своём «Instagram», ему удалось поймать офиуру. «Возвращайся в глубины тьмы, слуга Ктулху! Вы читали Лавкрафта?», - написал Роман Федорцов.

Офиуры распространены по всему мировому океану. Эти морские животные способны отбрасывать и регенерировать потерянные конечности.