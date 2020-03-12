На 64-ом году жизни скончался мурманский нарколог Олег Шмидт

Олег Львович стоял у истоков развития наркологической службы в нашем регионе.

С 2015 года он занимал должность заместителя главного врача по детской наркологии и клинико-экспертной работе. Был главным внештатным детским наркологом. Принимал личное участие в проведении встреч с родителями, педагогами и молодёжью.

Коллеги доктора отмечают: именно под его началом этап реабилитации наркологических пациентов стал полноценной и важной частью лечебного процесса. Олег Львович также занимался связью диспансера со средствами массовой информации: выступал на телевидении, в прессе, радиопрограммах, принимал участие в пресс-конференциях и работе круглых столов.

Прощание с Олегом Шмидтом состоится 13 марта в 11.30 по адресу: г.Мурманск, ул.Радищева, 29а.