Оранжевый символ Международного дня счастья

Все люди должны быть счастливыми, уверены инициаторы яркого и вкусного флешмоба. Надо никогда не опускать руки и уверенно идти к мечте, делая счастливыми всех вокруг. На генеральной репетиции Международного дня счастья побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Счастьем должно быть наполнено каждое мгновение жизни, уверены организаторы апельсинового флешмоба, который пройдёт 20 марта в Международный день счастья.

Ирина Горбатенко, организатор флешмоба счастья в Мурманской области: «В этом году Мурманская область присоединяется к международной акции – празднованию Дня счастья. Мы с нашей командой хотели бы устроить огромный флешмоб на всю область и дарить апельсины – символ солнца. Это заряд позитива, витаминов нашим мурманчанам, людям, которых хотим осчастливить».

Солнечные фрукты участники будут дарить вместе с тёплыми пожеланиями. А пока - генеральная репетиция проекта.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Символ этого дня, который 20 марта празднуется, Дня счастья, апельсин, корзинка апельсинов. Она будет стоять сегодня рядом с кассой театра. И все, кто будут приходить, покупать билеты, вспомнит про День счастья, и расскажет о нём дома близким и родным».

К акции присоединяются новые участники - три мурманских театра, общественные и коммерческие организации и северяне. Вместе с ароматным фруктом – в подарок рецепт счастья.

Татьяна Уланова, председатель мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Не делать того, что не нравится, делать только то, что мне нравится. И получать удовольствие каждый день, каждую минуту от того, что происходит вокруг».

И если на улице вам кто-то протянет апельсин с пожеланиями добра и удачи – берите смело, это, несомненно, принесёт счастье.

Подробнее о флешмобе и Дне счастья смотрите в программе «Итоги» на телеканале «Арктик-ТВ» 7 марта в 20.30.