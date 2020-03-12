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Премия Валентина Мурко - лучшим работникам СРЗ «Нерпа»

Это  дань памяти первому директору снежногорского судоремонтного завода. «Нерпа» славится своими производственными мощностями, начало которым положил Валентин Мурко в 70-х годах прошлого века.

По 40 тысяч рублей получит каждый из трёх номинантов на премию лучший работник «Нерпы» в этом году.

Владимир Елисеев и Валентина Тауснева пришли на судоремонтный завод в 1977 году. Вместе с предприятием они пережили и годы подъёма, и тяжёлые 90-е. Но ни разу у заводчан не возникало мысли бросить любимое дело.

Владимир Елесеев, слесарь-ремонтник энергопроизводства СРЗ «Нерпа»: «А чего бросать? Лучше всё равно ничего не найдёшь. С севером срослись, всё уже».

Валентина Тауснева, инженер-конструктор инженерного центра СРЗ «Нерпа»: «Я сначала занималась внутренними работами, отделочными, а в настоящее время у меня, в основном, окрасочные работы, спецпокрытия и изоляция лодок».

Мастером корпусного производства Андрей Дианов трудится всего второй год, но испытания водой, трубами и работой в сжатые сроки он уже с успехом прошёл.

Андрей Дианов, мастер корпусного производства СРЗ «Нерпа»: «На ремонте у нас стоял «Кулаков». Нами велась очень сложная работа, впервые на нашем заводе. Весь состав специалистов был в отпуске и на мою долю досталось руководство тех бригад, которые занимались работой на заказе. Работали в три сены, круглосуточно, сроки были очень сжатые».

Качество заводского ремонта боевой корабль показал в дальнем походе, успешно пройдя тысячи миль без поломок и аварийных ситуаций. За такие производственные достижения  сотрудникам «Нерпы» вручили денежные премии – 50% выплат перечислит на счёт работников завод, ещё 50% они получат от семьи Валентина Мурко.

В честь известного кораблестроителя многие годы, проработавшего на СРЗ,  и названа премия.  В общей сложности это 40 тысяч рублей. В этом году поощрение достанется трём работникам.

Аркадий Оганян, директор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «По сути, то, что он заложил в те далёкие годы, базу на Кольском полуострове, мы продолжаем начатое, его великое дело по развитию предприятия, которое занимается атомным судоремонтом».

Многие откровенно смеялись, когда в начале 70-х годов Валентин Мурко, директор «Нерпы», которому едва исполнилось 34 года, вдохновлённо рассказывал о мощностях завода и процветании города в будущем. Теперь о первом руководителе оборонного предприятия вспоминают с гордостью.

Аркадий Оганян, директор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Завод строился для ремонта лодок, в основном, второго поколения. Но на сегодняшний день мы развиваем нашу производственную базу, завод уверенно занимается ремонтом лодок третьего поколения. Уже через неделю к нам в плановый доковый ремонт будет становиться лодка четвёртого  поколения. Развитие у завода устойчивое, поэтому я в завтрашнем дне предприятия уверен».

В день рождения Валентина Васильевича заводчане приходят к дому, в котором он жил, чтобы возложить цветы к памятному мемориалу и сказать тёплые слова в адрес человека, построившего градообразующее предприятие.

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