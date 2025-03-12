СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске снова заработала социальная столовая «Благодельня». Теперь пообедать здесь могут все граждане, причём по демократичным ценам, подкупает и новое меню. Но основные посетили богоугодного учреждения, как и прежде, пенсионеры.