В Мурманске открыт мужской монастырь

Такое решение принял священный Синод Русской православной церкви. В него преобразовано Свято-Феодоритовское Архиерейское подворье, расположенное на улице Кооперативной.

Мурманский монастырь приемник древнего Свято-Троицкого монастыря, несколько веков располагавшегося в Коле и созданного преподобным Феодоритом Кольским. Игуменом этого монастыря назначен иеромонах Трифон (Михайловский). Он начал свой путь духовного восхождения в мурманском храме Спаса на Водах в феврале 2005 года, будучи диаконом.

С 2019 года он был настоятелем Архиерейского Подворья. Перед назначением на новую должность прошёл двухнедельную стажировку в колыбели монашеской жизни русского православия - Киево-Печерской Лавре. Под руководством игумена Трифона в новом монастыре пребывают три иеромонаха, один монах, два послушника и 20 трудников.