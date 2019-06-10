ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 2

«Арктик-ТВ» продолжает следить за поморской путешественницей Ольгой Костровой, которая, как мы уже сообщали, собирается этим летом покорить просторы приарктических тундр на Кольском полуострове и на Ямале.

Как сообщает Ольга на своей страничке в соцсети, она уже посетила музей-заповедник под Кандалакшей. Появились и первые прекрасные фотографии первого познавательного путешествия…

За три часа мы насквозь проскочили Кольский полуостров с севера на юг - от Мурманска до Кандалакши, где нас настигло лето. Лето на север врывается неожиданно и не по календарю. Ещё вчера ты ёжился от пронизывающего ветра с Баренцева моря, а сегодня тебя ласково обдувает тёплый бриз с Белого. Что ж! В такой день отправляться в путешествие – добрый знак.

Начинаем в управлении Кандалакшского государственного природного заповедника. Нас встретили радушно, но по-деловому. Посещение особо охраняемой территории необходимо согласовать заранее и получить пропуск. Пока готовятся документы, меня приглашают на экскурсию в музей, который находится здесь же в здании управления. Сам по себе музей небольшой, но в нём представлено многообразие флоры и фауны заповедника. Основа экспозиции – чучела животных и птиц. Как мне поведали сотрудники музея, НИ ОДНО животное не было лишено жизни специально для того, чтобы стать экспонатом. Какое-то погибло под колёсами автомобиля, какое-то стало жертвой браконьера, а какое-то - добычей охотника по лицензии (в некоторые периоды был разрешён отстрел волков, к примеру).

Меня впечатлило чучело лося – масштабный зверь! И челюсти полярной акулы, которые мне даже позволили подержать в руках и более пристально рассмотреть.

Вспоминаю рассказ своей знакомой – в прошлом году близ Умбы в одной из морских губок (губа – поморское название морского залива или бухты) в сети попалась полярная акула 4 метра длинной. Ох, жесть! Я там купаюсь иногда.

Вход в музей бесплатный, расписание работы можно узнать на сайте заповедника http://kandalaksha-reserve.ru/ Сотрудницы музея доброжелательны, эрудированны и очень любят дело, которым занимаются. Мне, как музейщику, очевидны их профессионализм и самоотдача.

Резюме: познавательно, компактно, бесплатно; рекомендую к посещению.