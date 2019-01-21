ЗНАКИ (12+)21.01.19 16:00
ЗНАКИ: К любым затмениям надо готовиться заранее - Сергей Згазинский
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Последние комментарии
Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Rastic83
21.01.19 10:30
Учитывая, что, по мнению авторов рейтинга, в лидерах управляемости находятся Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург на шестом месте, а Москва - на восьмом, то мо
Анастасия
21.01.19 10:22
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нам сожгли звонок в квартиру, расположенный на лестничной клетке ( в тамбуре перед самой квартирой есть еще один) должна ли управляющая компания его заменить? **
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
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