-20,3° - ночной рекорд температуры воздуха в Мурманске

1 ноября в Мурманске был перекрыт суточный минимум температуры воздуха. Как сообщают специалисты Мурманского гидрометцентра, в это время Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле.

Отсутствие облачности, слабый ветер, холодная воздушная масса способствовали значительному понижению температуры воздуха в ночные часы. Так, ночью 1 ноября в центральной и северной частях Кольского полуострова минимальная температура воздуха составила -20-29°.

В Мурманске, по предварительным данным, был перекрыт суточный минимум, который составил -20,3°. До этого дня самая низкая температура воздуха в этот период была отмечена в 1926 году -19,4°