1 апреля посетить бассейн в «Авангарде» можно будет бесплатно

Такой подарок руководство спортивного комплекса сделает пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и инвалидам. Кроме того, посетителей в этот день ждёт ещё один приятный сюрприз.

Оплату за посещение бассейна с незащищённых групп населения не будут брать на сеансы в 11часов, 11.45 и 12.30. В это время малообеспеченные мурманчане смогут бесплатно поплавать в бассейне. Кроме того, каждый посетитель получит возможность поучаствовать в лотерее. Среди призов - сладкие подарки и клубные карты, дающие право на пять бесплатных посещений бассейна.