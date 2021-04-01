1 апреля радиостанция «Рекорд Мурманск» кардинально изменила формат работы

Теперь вместо привычной современной музыки в эфире звучат хиты 80-х.

Цветные лосины, косухи и яркий макияж – неотъемлемые атрибуты молодёжного образа 80-х годов. Модный сейчас ретро стиль решили примерить на себя ведущие радио «Рекорд Мурманск».

Екатерина Богданова, главный редактор радио «Рекорд Мурманск!: «С этим пришлось постараться, потому что сама я о моде 80-х не сильно знала, потому что родилась только в середине 80-х годов. В то время я была совершенным ребёнком, когда эта мода зарождалась и процветала. Поэтому готовиться к эфиру сегодняшнему, к приходу на работу пришлось по картинкам из Интернета, слава богу, их там много».

Поменялся не только облик ведущих, но и весь формат работы радиостанции. Теперь слушателей будут радовать не танцевальные современные треки, а бессмертные хиты 80-х.

Катерина Морозова, ведущая радио «Рекорд Мурманск»: «Музыкальной базы 80-х очень много. Мне очень нравится, что композиции, которые у нас теперь звучат, они близки каждому. Даже, если человек родился после 80-х, в 90-е, 2000-е, они всё равно знают эти песни, они как будто с молоком матери передаются, поэтому, я думаю, что нашим слушателям всё обязательно понравится».

А пока слушатели в недоумении и задаются вопросом, как долго в эфире радиостанции будет играть новый плейлист?

Артем Кузьмин, директор ООО «МЕДИА АЛЬЯНС»: «Все начинают сразу спрашивать, а что же случилось? Особенно те, кто не знает и раньше не слушал «Рекорд». У новых слушателей зачастую возникают такие вопросы. Сегодня было большое количество сообщений даже в мой адрес, когда люди спрашивали, что случилось с «Рекордом»?».

Но беспокоиться не стоит. Те, кто слушает «Рекорд» долгое время, знают, что радиостанция меняет свой привычный формат ежегодно 1 апреля. Поэтому совсем скоро на волне 102 ФМ снова заиграют современные зажигательные треки.