1 августа первому специализированному подразделению Вооруженных сил России, предназначенному для несения службы в Арктике, исполнилось 10 лет

Юбилей они отметили, не отвлекаясь от рабочей обстановки, личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которое пройдёт в начале осени.

Формирование 99-й тактической группы Северного флота началось в 2014 году. Основной задачей которой была служба на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых.

В настоящее время там функционируют уникальная военная база «Северный клевер». Военные защищают самые дальние рубежи страны.

Юбилей они отметили, не отвлекаясь от рабочей обстановки, личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которое пройдёт в начале осени.