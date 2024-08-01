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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.24 19:30

1 августа первому специализированному подразделению Вооруженных сил России, предназначенному для несения службы в Арктике, исполнилось 10 лет

Юбилей они отметили, не отвлекаясь от рабочей обстановки, личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которое пройдёт в начале осени.

Формирование 99-й тактической группы Северного флота началось в 2014 году. Основной задачей которой была служба на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых.

В настоящее время там функционируют уникальная военная база «Северный клевер». Военные защищают самые дальние рубежи страны.

Юбилей они отметили, не отвлекаясь от рабочей обстановки, личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которое пройдёт в начале осени.

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