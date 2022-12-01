1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса прослушали лекцию на тему профилактики ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция - это ещё не СПИД. Студенты колледжа прослушали лекцию о вирусе иммунодефицита человека, о путях его передачи, мерах профилактики, медицинской помощи и терапии.

Екатерина Дмитриева, медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции характеризуется довольно низким уровнем на сегодняшний день. До сих пор у нас осталось в сознании о том, что это болезнь каких-то социально неблагополучных слоёв населения. Как нам во времена СССР твердили, что у нас нет ВИЧ в стране, что это болезнь наркоманов, проституток и Запада».

На лекции психолог развеяла этот миф и рассказала, какими способами передается ВИЧ-инфекция и как защитить самого себя.

Максим Ромащенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Сегодня мы принимаем четвертый год активное участие в мероприятиях Всероссийской акции «СТОП. ВИЧ. СПИД.». Это акция проходит в рамках государственной стратегии противодействия и распространению заболевания. Наша цель - донести до слушателей о мерах и способах профилактики распространения этого заболевания».

В Мурманской областной центре специализированных видов медицинской помощи можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов.