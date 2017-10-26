1 декабря истекает срок уплаты налогов на квартиру, землю и автотранспорт за 2016 год

Мурманчане имущественные и неимущественные налоги оплачивают стабильно. Годом ранее в список должников попали менее 15% жителей столицы Заполярья.

В этом году большая часть налогоплательщиков уже получила платёжки. Однако, налоговые уведомления были составлены с ошибками и многим не должникам пришли квитанции за последние три года. У других северян проблема иного характера – пропали льготы. Впрочем, волноваться не стоит. Надо обратиться с письменным заявлением в налоговую инспекцию по месту жительства. Специалисты рассмотрят проблему и сделают перерасчёт.

В пятницу, 10 ноября, или в субботу, 11 ноября, в инспекции проведут Дни открытых дверей, на которых можно будет получить консультации по всем вопросам. Кроме того, специалисты налоговой будут принимать посетителей во всех трех многофункциональных центрах Мурманска.

- В связи с тем, что у нас очень много таких обращений, а это около 100 - 150 в день, мы их стараемся сейчас обработать быстрее, - говорит Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС России по городу Мурманску. - Общий срок ответа у нас 30 дней. И, соответственно, количество налогоплательщиков будет возрастать и, вполне возможно, что потом придётся продлевать сроки ответа, но повторюсь, опять же для граждан, чтобы они не волновались. Достаточно направить заявление, а там уже налог всё равно будет перепроверен и будет выставлен новый расчёт.