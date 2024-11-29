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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

В связи с этим, врачи центра специализированных видов помощи рассказали мурманчанам о том, что это за заболевание и как с ним бороться.

Коварство ВИЧ-инфекции в том, что она может протекать бессимптомно на протяжении многих лет, а впоследствии перейти в последнюю стадию с полным подавлением иммунитета человека, именуемую СПИДом.

Вячеслав Ванюков, врач-инфекционист Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «ВИЧ-инфекция вышла из уязвимых групп населения и распространяется среди социально-благополучного населения. Основным путём её передачи является половой акт».

Лекарства от ВИЧ-инфекции нет. Врачи поддерживают здоровье человека с помощью медикаментов на протяжении всей жизни. Однако, есть и те, кто пренебрегает своим здоровьем и самостоятельно прекращают терапию.

Любовь Веселова, врач-педиатр Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «У пациентов с ВИЧ-инфекцией средняя выживаемость без терапии 10, максимум 12, ну, кто-то и до 14 лет доживает. Погибают от ВИЧ-инфекции очень тяжело - в полном сознании при массе заболеваний».

Профилактировать такое заболевание можно только в течение 72 часов до и после контакта с человеком в статусе «ВИЧ-положительный». Однако, вирус не передается воздушно-капельным путём, через рукопожатия и поцелуи.

Совсем недавно по всей стране прогремела новость о том, что жительница Пскова обвинила салон красоты в заражении такой инфекцией, однако, как пояснили специалисты, это невозможно.

Любовь Веселова, врач-педиатр Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Дело в том, что ВИЧ-инфекция очень неустойчивый вирус во внешней среде, он очень быстро гибнет. Все мы делали маникюр и знаем, что мастер достаёт всегда инструменты из сухожарового шкафа, из крафт-пакета. Даже, если этот инструмент прошёл только один этап дезинфекции, а не прошёл этап стерилизации, то вируса там уже нет - ни гепатита, ни ВИЧ».

Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Мурманской области: «Даже если брать, условно говоря, статистику по Мурманской области, сколько я работаю в управлении, а я работаю не первый год, то ситуация с передачей гемоконтактных инфекций в каких-то маникюрных салонах, или, например, в тату-салонах, у нас не было».

Всего в Мурманской области зарегистрировано около 9 тысяч ВИЧ-инфицированных, 215 из которых за 2024 год, что на 13% ниже прошлого года.

Кристине Саргсян, врач-эпидемиолог Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Территории с наиболее высокими показателями поражённости населения ВИЧ-инфекцией остаются Кандалакшский, Ковдорский, Кольский районы и Мурманск. Основным путём заражения ВИЧ-инфекцией остаётся половой путь передачи, удельный вес которого составляет более 70%. У 19% ВИЧ-инфицированных основным фактором стало употребление наркотиков инъекционным путём».

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, то для этого недостаточно сдать кровь на общий анализ. Для этого есть отдельный тест на наличие антител. Проверить своё положение можно в Мурманском областном центре специализированных видов помощи, который находится по адресу:. Г. Мурманск, улица Лобова, 10. А с 29 ноября по 1 декабря включительно - возле пешеходной зоны на улице Воровского будет работать мобильный фургон, где также можно будет узнать свой статус.

Все анализы проводятся анонимно.

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