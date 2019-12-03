1 декабря в ЗАТО Александровск состоялся большой приём граждан

К представителям Совета Федерации, областной Думы и местной администрации жители большого ЗАТО обратились с наболевшими вопросами, касающихся качества жизни.

Закрытые гарнизоны Мурманской области – это не просто стратегически значимые объекты для обороны всей страны. Это люди, которые не меньше, чем в столице Заполярья, нуждаются в социальной и медицинской помощи. Но получить их не всегда оказывается просто. Чтобы расширить понятия о первоочередных личных, так и общегородских вопросах, с населением ЗАТО Александровск работали глава муниципалитета, сенатор Совета Федерации и Депутаты Мурманской областной Думы.

«Огромное значение имеет то, что люди акцентируют внимание на невозможности электронным способом записаться к тому или иному специалисту в поликлинике, - отмечает Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике. - Вопрос дефицита кадров в медицине стоит остро. Практически все присутствующие отметили отсутствие зубопротезирования на территории ЗАТО. Очень важный момент, который необходимо решать и на региональном уровне, это вопросы, которые перекликаются с особенностью данных муниципальных образований, так как они принадлежат Министерству обороны».

Проблемы медицины – «вирусная» болезнь всех муниципалитетов области. Снежногорский филиал медико-санитарной части, как и большинство медучреждений региона, относится к Федеральному медико-биологическому агентству, рычаги воздействия на которое находятся далеко не в руках местной власти. Но существуют и другие болевые точки, которые по силам «вылечить» администрации.

«Мы сегодня говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, состоянии дел с управляющими компаниями, с уборкой, очисткой дворовых территорий, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Это рутинная работа, с которой сталкиваются наши жители в процессе своей жизни на территории ЗАТО. Я надеюсь, что будет ещё поставлен ряд вопросов, которые мы потом сможем озвучить и осветить в нашей газете и на телевидении».

Все обращения представители власти зафиксировали и обещали отработать. Ответы и пути решения вопросов гражданам обещают дать в сжатые сроки.