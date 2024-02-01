День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.24 19:30
1 февраля Мурманскому областному драматическому театру исполнилось 85 лет
Это целая эпоха, которая запомнится замечательными спектаклями и профессиональными актёрами, чьи имена известны далеко за пределами Мурманской области.
В культурной жизни Кольского Заполярья театральное искусство занимает особое место – каждый сезон на сцене Мурманского областного драматического театра разворачиваются новые спектакли, премьеры которых всегда проходят с аншлагом.
Сейчас в репертуаре мурманской облдрамы российская и зарубежная классика, современная драматургия, а также красочные постановки для маленьких северян. Артисты театра мастерски играют не только на родной сцене, но и гастролируют по разным уголкам Мурманской области.
В театре трудятся талантливые режиссёры, художники-постановщики, костюмеры – все, кто создаёт спектакли на важнейшие темы и развивает культуру в Кольском Заполярье.
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Последние комментарии
51Xelfr
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Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
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Ольга
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