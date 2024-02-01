1 февраля Мурманскому областному драматическому театру исполнилось 85 лет

Это целая эпоха, которая запомнится замечательными спектаклями и профессиональными актёрами, чьи имена известны далеко за пределами Мурманской области.

В культурной жизни Кольского Заполярья театральное искусство занимает особое место – каждый сезон на сцене Мурманского областного драматического театра разворачиваются новые спектакли, премьеры которых всегда проходят с аншлагом.

Сейчас в репертуаре мурманской облдрамы российская и зарубежная классика, современная драматургия, а также красочные постановки для маленьких северян. Артисты театра мастерски играют не только на родной сцене, но и гастролируют по разным уголкам Мурманской области.

В театре трудятся талантливые режиссёры, художники-постановщики, костюмеры – все, кто создаёт спектакли на важнейшие темы и развивает культуру в Кольском Заполярье.