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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.19 19:30

1-го сентября учеников школы № 28 ждёт сюрприз

На территории учебного заведения появилась новая спортивная площадка. Впрочем, многие из ребят уже облюбовали современный игровой комплекс. Депутат городского совета Виктор Хабаров вместе со специалистами проверил готовность школы ко Дню знаний.

Больничный городок или, как его в народе называют «Больничка», уже не так густонаселён, как несколько десятков лет назад. Но, тем не менее, и здесь проживают юные северяне. Для ребят разных возрастов на горе уже более 60 лет работает школа № 28. Совсем недавно городские власти открыли на территории учреждения новую спортивную площадку.

«Эта площадка  выглядит замечательно, - говорит Ирина Чашук, директор школы № 28 Мурманска. – Я наблюдаю, как дети  здесь занимаются спортом и играют: кувыркаются, подтягиваются.  На ней возможны занятия учащихся группы продлённого дня, можно проводить занятия уроков физкультуры. Для нас – это долгожданная площадка».

Хоть учебный год ещё не начался, а местные ребята - и школьники, и совсем маленькие горожане - уже облюбовали новое место для игр. Родители нарадоваться не могут новому спортивному комплексу в микрорайоне.

Детская площадка хорошо, но необходимо и школу привести в порядок, считает депутат городского совета Виктор Хабаров. Власти города недавно как раз учредили новый проект ремонта фасада школ.

«Если ремонтируется фасад, то меняются и все окна на современные стеклопакеты, ремонтируется и кровля, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Для школы номер 28 предусмотрены бюджетные средства в следующем году, планируем все окна заменить, фасад покрасить. Поэтому ещё раз повторю: на Больничный городок возвращается жизнь и цивилизация».

Площадка рассчитана не только на малышей, но и взрослых, ведь здесь есть брусья, кольца и разные тренажеры. Никто из педагогического коллектива не против того, чтобы комплекс посещали все жалующие. Учителя только просят не ломать и не портить площадку и не мусорить на территории образовательного учреждения.

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