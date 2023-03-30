1 и 2 апреля в Долине Уюта в 49-й раз стартует марафон Праздника Севера

Традиционно его спортсмены преодолеют дистанцию свободным и классическим стилями.

Традиционный лыжный марафон в этом году проведут в 2 дня. 1 апреля в 11 часов состоятся гонки свободным стилем на 25 и 50 км. А 2 апреля состоится гонка классика на 25-ти и 50-ти километровых дистанциях.

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки, Мурманск: «Помимо самого марафона у нас будет проходить на территории спорткомплекса «Долина Уюта» 1 апреля соревнования по регби на снегу. И два дня в хоккейном корте будет проходить турнир «Юкигассен». Это снежки, точнее, битва в снежки. У нас заявилось порядка 15 команд, которые будут в два дня активно разыгрывать награды».

Организаторы отмечают, что в это году марш малышей длиной в 300 метров состоится 2 апреля в 11:20. И по количеству юных участников будет гораздо больше, чем обычно – порядка 500 человек. Поддержать маленьких лыжников приехал именитый российский спортсмен Александр Панжинский.

Александр Панжинский, российский лыжник, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призёр олимпийских игр: «Мне всегда запоминается больше всего марш малышей, который проводится перед стартом. Но в любом случае, даже то, что они будут выступать после старта марафонской группы, это зрелище необычайно приятное. И отрадно видеть, что в далеком северном регионе столько молодых лыжников растёт, столько желающих встать на лыжи. И родители же с ними. 500 малышей и, возможно, тысяча родителей будет».

Александр признался, что в этом году будет участвовать в гонке 2 апреля и пробежит лишь 25 км, потому что после гонки планирует дать мастер-классы для юных лыжников.

Вместе с известным спортсменом приехали и его коллеги: олимпийский чемпион Денис Спицов и серебряный призёр олимпийских игр Иван Якимушкин. Они примут участие в нашей гонке впервые.

Иван Якимушкин, российский лыжник, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призёр олимпийских игр: «Мы приехали сюда как на праздник. Мы хотим посмотреть местные красоты, пробежать мурманский марафон и для себя понять, насколько он прекрасный и крутой. Но в любом случае, как профессиональные спортсмены, мы хотим выиграть».

На старт 49-го Мурманского лыжного марафона по предварительным оценкам выйдет более 1900 лыжников, это и профессионалы, которые гонятся за результатом, и любители здорового образа жизни.