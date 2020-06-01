1 июня исполняется 287 лет Северному флоту

В состав самого мощного флота Российской Федерации входят сотни современных и вооружённых подводных лодок и кораблей, а также тысячи постоянно обучаемых военнослужащих. Поздравления с Днём Северного флота передали своим коллегам служащие Кольской флотилии.

Короткое приветствие командира 7 бригады и сигнал к поднятию флагов. В этом году празднование Дня Северного флота как никогда скромное. Сказалась пандемия. Но только лишь на массовые и праздничные мероприятия, боевые задачи корабли Кольской флотилии выполняют в полном объёме.

Андрей Семенов, заместитель командира 7 красногвардейской бригады по военно-политической работе, капитан 2 ранга: «Седьмая Красногвардейская бригада по итогам зимнего периода обучения заняла одно из лидирующий сил на Кольской флотилии. Моряков есть с чем поздравить, пожелать им держать планку, не сдаваться, держать порох сухим».

Впереди у состава флотилии ещё больше сложных задач. Сегодня для военнослужащих начался летний период обучения. Это дальние походы и участие в тренировочных испытаниях.

Юрий Вакуленко, заместитель командующего Кольской Флотилией по военно-политической работе: «Буквально через несколько дней начнутся мероприятия оперативной боевой подготовки, в которых будет задействовано наше объединение: корабли готовятся к выполнение важных мероприятий, в том числе и к участию в главном военно-морском параде. Наш личный состав будет принимать участие в Параде на Красной площади. Задач много, они масштабные и расслабляться нам некогда».

Кольская флотилия базируется в Полярном. Город воинской славы по праву считается колыбелью Северного флота, его исторической столицей. Сейчас основная база расположена в Североморске. А в городе Гаджиево находится крупнейшее объединение подводных сил на севере.

Юрий Вакуленко, заместитель командующего Кольской флотилией по военно-политической работе: «От имени военного Совета Краснознамённой Кольской флотилии я хочу поздравить весь состав Краснознаменного объединения с Днём Северного флота, с началом летнего периода обучения. Мы к нему подошли с хорошими показателями, надеюсь, что те успехи, которых мы добились, в летнем периоде мы закрепим и добьёмся новых высоких результатов по всем поставленным нам задачам».