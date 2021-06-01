1 июня исполняется 288 лет Северному флоту

Северный флот - это сотни современных и вооружённых подводных лодок и кораблей, а также тысячи военнослужащих.

Его история началась в 1733 году, когда был основан Архангельский военный порт. В то же время начали создавать корабли, из которых сформировали первую военно-морскую эскадру на русском Севере, действующую на Белом и Баренцевом морях.

Впереди у состава флотилии ещё больше сложных задач. Сегодня для военнослужащих начался летний период обучения. Это дальние походы и участие в тренировочных испытаниях.