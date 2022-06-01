1 июня Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 289 лет

Командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил с праздником личный состав кораблей, выполняющих задачи боевых служб и дальних походов, в том числе в Средиземном море.

Командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил с праздником личный состав кораблей, выполняющих задачи боевых служб и дальних походов, в том числе в Средиземном море.

Вечером на борту крейсеров «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» состоятся концерты самодеятельных творческих коллективов из состава экипажей. А в главной базе Северного флота - Североморске торжественный концерт.

Праздник отметили и в главных морских базах страны: Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Каспийске.