1 июня на территории Мурманской области стартовал второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка»

За первый день операции дорожные полицейские составили 17 протоколов за наличие тонировки на боковых и лобовых стеклах автомобилей северян. Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что нарушение требований технического регламента влечёт наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции. В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд