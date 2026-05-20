1 июня отмечается День защиты детей! Пора работать с должниками

Он призван напомнить о главном - о детях и их праве на заботу и поддержку их.

Но есть родители, которые уклоняются от воспитания и помощи собственному ребёнку. С ними постоянно работают судебные приставы. Например, в Мурманской области уже стартовала акция по взысканию алиментных платежей «Судебные приставы - детям».

Судебные приставы Мурманска вышли в рейд. Первые в их списке - семейная пара Анастасия и Александр. Их пятилетняя дочь живёт с опекуном. Алименты безучастные родители никогда не платили, долг уже составляет около миллиона рублей. Оба северянина официально не работают, а потому удержать средства из зарплаты не получается. Самая эффективная мера здесь – административная и уголовная ответственность.

Светлана Петрова, судебный пристав - исполнитель УФССП России по Мурманской области: «В ходе проверки имущества не обнаружено, привод принудительный вынесен, чтобы собрать объяснения по факту неуплаты и отсутствия трудоустройства. Их привлекли в марте к административной ответственности, скоро наступит уголовная».

Официально не трудоустроен - самая распространенная причина не платить алименты. Впрочем, сегодня должники пытаются встать на путь истинный.

Анастасия, должник: «Люсеньке пять лет, фото её видела, растёт здоровенькой девочкой. Хоть нам и не вернуть ребёнка, но, надеюсь, что мы исправимся, хочу, чтобы наши долги прекратились».

Слова Анастасии, возможно, первый шаг к исправлению. Но дети не должны ждать, пока родители одумаются. И закон в таких случаях всегда на стороне ребёнка.

Инга Колбушкова, врио заместителя начальника Отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Мурманску: «На данный момент у нас менее 2000 производств взыскания… С начала года взыскано более 30 миллионов в пользу детей».

Взыскание задолженности по алиментам – задача, которая находится на особом контроле у судебных приставов. И данная акция призвана привлечь внимание всего общества к важности защиты прав детей, а также напомнить о родительской ответственности.

