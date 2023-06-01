1 июня Северному флоту исполнилось 290 лет со дня образования

Вся его история неразрывно связана с историей нашего государства, историей освоения Севера и Арктики. Во все времена главной задачей объединения оставалась защита Северных рубежей нашего государства.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов в России. В его состав входят подводные и надводные силы, береговые войска, армия ВВС и ПВО. На вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Экипажами подводных лодок непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

С февраля 2022 года Северный флот значительным составом войск и сил принимает участие в специальной военной операции.

1 июня на Приморской площади в городе Североморске был зажжён Огонь памяти, возложены венки и цветы, состоялся митинг с участием командования флотом, руководства региона и города.

Во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъёма Военно-морского флага.