1 июня Северный флот ВМФ России отметил 291 годовщину со дня основания

Во всех объединениях и соединениях Северного флота прошли торжественные митинги, а на кораблях – церемонии подъёма Военно-морского флага.

Северный флот ведёт свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов России. В его состав входят – подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация. На вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Один из них – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - в настоящее время решает задачи дальнего похода в Атлантическом океане. Но главной особенностью остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства – морских стратегических ядерных сил. Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

Комплекс мероприятий по освоению высоких широт – это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой. Повседневной практикой стали походы кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа.

С февраля 2022 года Северный флот принимает участие в специальной военной операции. За массовый героизм и отвагу двум соединениям береговых войск флота присвоено почётное наименование «гвардейских», а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.