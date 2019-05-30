1 июня в центре Мурманска ограничат движение транспортных средств

В связи с проведением городского праздника, посвященного открытию фестиваля «Комфортная городская среда», 1 июня будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца: по улице Пушкинской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 18 часов; по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 20 часов.