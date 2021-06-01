1 июня в Мурманске прошла акция «Судебные приставы детям»

Во время рейда приставы проверяли автомобили на крупных парковках города. С помощью специального мобильного приложения Федеральной службы судебных приставов по государственным номерам они вычисляли должников. Такая практика не нова и давно зарекомендовала себя, как эффективная.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФФСП России по Мурманской области: «С начала этого года у нас уже более 2 тысяч транспортных средств. Ежедневно также проводятся рейды с применением программного оборудования «Дорожный пристав», который помогает даже в потоке на ходу выявить должника. То есть не просто собственника, а именно того, у которого имеются задолженности».