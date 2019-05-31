1 июня в Мурманске стартует фестиваль «Комфортная городская среда»

В областном центре для жителей и гостей города будут организованы различные интерактивные площадки и концертная программа.

Среди мероприятий праздника будет много спортивных соревнований: в субботу в 12 часов от памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны стартует городской велопробег, а на площади Пять Углов будет размещён открытый скейт-парк.

В этот день состоится и традиционная городская акция «Мой мыльный Мурманск» и массовый запуск мыльных пузырей. Все желающие смогут получить в подарок памятные сувениры с фирменной символикой фестиваля. Но на этом фестиваль «Комфортная городская среда» не закончится. Экологические акции будут проходить всё лето.

«1 июня у нас будет проводиться совместная акция по побелке деревьев, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Когда стволы деревьев в парках и скверах имеют белый цвет, создаются совсем другой вид. В рамках акции мы начнём размещать и первые мусорные баки с раздельным сбором пластика и бумаги. Начнём приучать наших юных мурманчан, да и наших взрослых к раздельному сбору мусора».