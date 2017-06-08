1 июня в Заполярье стартовал второй этап акции «Тонировка»

Акция стартовала на центральной площади Мурманска Пять Углов. В ней принял участие врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс. Вместе с личным составом областного Управления Госавтоинспекции он выявлял нарушителей и проводил с ними профилактические беседы.

- Мы провели анализ и сейчас можем отметить, что в нашем регионе и стране возросли случаи ДТП, - говорит Александр Усс, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Проверку проводят специальными приборами «Свет», измеряющими коэффициент пропускания автомобильных стекол. Для передних боковых и лобового стекла он должен быть не менее 70%, но у большинства, остановленных для проверки машин, он не превышал и 10%.

Тем водителям, машины которых не проходили проверку, предлагали самостоятельно снять тонировку на месте. В противном случае нарушителю грозит штраф в 500 рублей, а при повторном задержании - административный арест на 15 суток.

Среди нарушителей было много недовольных автолюбителей, которые отказывались снимать тонировку, но в основном водители понимали, что нарушают технический регламент безопасности и не вступали в спор с правоохранителями.

Инспекторы ГИБДД проводили проверку документов у водителей маршрутного такси, чтобы предупредить их об ответственности за перевозку пассажиров. Например, остановив микроавтобус, идущий по маршруту № 18, выявили ряд нарушений: у водителя отсутствовали документы, а водительские права были выданы в другой стране.

Водителя абсолютно не смущало, что он без соответствующих документов осуществляет перевозку пассажиров, мужчина вел себя достаточно дерзко и в ответ на замечание инспектора о большом количестве нарушений, лишь пообещал выправить все документы в ближайшее время.