1 марта - профессиональный праздник отмечали сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России

Сотрудники экспертно- криминалистического центра могут провести ДНК-экспертизу, составить дактилоскопическую карту и определить фальшивую купюру. 1 марта они отметили свой профессиональный праздник.

Снять отпечатки пальцев мало, главное, оцифровать снимки и поместить их в электронную базу. В региональный экспертно-криминалистический центр стекаются данные со всей области. Архив насчитывает сотни и тысячи дактилоскопических карт. С помощью таких цифровых снимков следователи могут как обнаружить преступника, так и опознать человека. Но последнее слово всегда остаётся за экспертом-криминалистом.

Виктор Сухоруков, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД по Мурманской области: «В любом случае мы должны глазами посмотреть и оценить, что здесь именно тот человек, который нам нужен. Программа не даёт 100-процентный результат, она даёт только вероятностное совпадение».

Следы рук, оставленные на месте преступления, бывают очень необычными. Специалистам требуется развитое абстрактное мышление. Им постоянно приходится разгадывать головоломки. А ещё это очень большая ответственность — ведь от вердикта эксперта зависит судьба человека: будет он признан виновным или оправдан.

Виктор Сухоруков, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД по Мурманской области: «Ситуация, когда была украдена видеоаппаратура. Это был новогодний праздник и длительные выходные. Стоял сильный мороз, а объекты пришли металлические, поэтому нам пришлось их обрабатывать и выявлять следы на них. Потом был положительный результат».

Не только отпечатки пальцев могут привести следствие прямиком к злоумышленнику, утверждают специалисты лаборатории ДНК-исследований.

Светлана Матрехина, начальник отдела химико-биологических экспертиз Экспертно-криминалистического центра УМВД по Мурманской области: «Любое действие, которое совершается человеком в отношении людей или предметов, всегда оставляет свой след. Он порой не виден, но клетки эпителия, которые мы ищем, мог оставить преступник. Ошибки тут быть не может, потому что ДНК индивидуальна и уникальна, ошибиться тут никак нельзя».

В химико-биологической лаборатории всё, как мы привыкли видеть в детективных сериалах: центрифуги, пробирки, микроскопы. Сегодня на помощь криминалистам приходят и роботы.

- Многие резонансные дела, которые расследовались у нас в области, объекты по этим делам приходили нам на исследования, мои коллеги-эксперты давали информацию, которая способствовала раскрытию этих преступлений.

Эксперты центра могут провести как экспертизу документов, так и орудия преступления. Например, определить характеристики клинка позволяет твердомер.

Алёна Романова, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД по Мурманской области: «Все понимают, что конфликты часто происходят в квартирах, на кухнях. Чаще всего в руки людей попадают хозяйственные ножи, поэтому в ходе следствия мы приходим к выводу, что это не холодное оружие».

Как в профессиональном фотоателье – в лаборатории есть стойка для фиксации предметов, которые необходимо исследовать. А вот этот аппарат — видеоспектральный компаратор — незаменимая вещь для исследования денежных купюр и документов на любых бумажных носителях.

Алёна Романова, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД по Мурманской области: «Грубо говоря, это микроскоп, который в реальном времени на экран выводит изображение, которое мне необходимо исследовать. Я беру купюру, увеличиваю изображение, смотрю каким способом нанесены рисунки».

Компаратор позволяет рассмотреть купюру в ультрафиолете и инфракрасном излучении, там можно выбрать количество света и его направленность. Специалист же анализирует правильность исполнения и делает свой вывод по поводу подлинности купюры или же документа.

- Исходя из нашего исследования, которое мы сейчас с вами выполнили, данная купюра, её способы воспроизведения изображений и элементы защиты соответствуют способам воспроизведения изображений и элементам защиты купюр, которые выпускаются на территории РФ. Да, бывает и такое, не всегда к нам на исследования приходят поддельные, бывают и настоящие дензнаки.

Для мурманских экспертов не бывает хороших подделок, наметанный глаз легко определит без микроскопа, перед ним оригинал или подделка. Датой образования экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел считается 1 марта 1919 года, в этом году служба отметила 107 лет.

За время существования экспертно-криминалистический центр разросся от 2 человек до 150 специалистов по всему региону, которые помогают следствию раскрывать даже самые запутанные и сложные дела.

