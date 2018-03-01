1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны

В 2018 году торжественная дата отмечается в России 25-й раз. Цель праздника – распространить знания о соблюдении безопасности и повысить престиж служб спасения.

- Хотелось бы поздравить всех мурманчан, всех ветеранов гражданской обороны с этим праздником, - говорит Андрей Пронин, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. – Хочу пожелать им крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье! Долгих-долгих лет жизни.