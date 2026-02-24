ЗАСТРОЙЩИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОЛНЫЙ СПИСОК И ОБЗОР КРУПНЫХ КОМПАНИЙТоржественное мероприятие в честь Полярной Олимпиады пройдёт 1 марта в Мурманске
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.26 19:30

1 марта состоится традиционная Полярная Олимпиада

Открытие спортивного праздника анонсировал Андрей Чибис на оперативном совещании. В этом году запланировано 11 всероссийских и межрегиональных событий, в которых примут участие более 6,5 тысячи человек, в том числе и из европейских стран.

Жители Заполярья в 91 раз отметят Праздник Севера и в 66 Праздник Севера учащихся. Открытие состоится 1 марта в Ледовом дворце. Для всех желающих откроют онлайн-регистрацию и даже проведут онлайн-трансляцию церемонии.

Для гостей Полярной Олимпиады будет организована и культурная программа. Например, в Малой Долине Уюта будет работать саамская деревня. Гости Праздника Севера смогут покататься на оленьих упряжках, сфотографироваться в куваксе, отведать традиционные саамские блюда и сыграть в саамский футбол.

Но ключевым событием, как всегда, станет лыжный забег, в котором участвуют люди всех возрастов. В этом году предельный возраст достиг 86 лет, именно столько спортсмену из Вологодской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Традиционно, конечно, ключевыми соревнованиями станут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, финал Кубка России по горнолыжному спорту и Всероссийский старт по фристайлу. А 28 и 29 марта состоится традиционный мурманский лыжный марафон в Долине Уюта. Уже принято на этот марафон свыше 2300 заявок из 64 регионов России и трёх стран. Это очень популярное мероприятие: к нам едут спортсмены со всей страны - те, кто хочет пробежать мурманский марафон, уверен, что он пройдёт достойно. Участники всегда отмечают его качественную организацию. Надеюсь, что и в этом году надлежащим образом будет все организовано. Кроме того, уже стало традицией проводить в рамках этого мероприятия и Детский лыжный марафон, поэтому 300 юных северян выйдут тоже на этот забег».

