1 марта в Мурманске стартует главный зимний спортивный праздник Полярная Олимпиада

Право зажечь огонь на открытии Праздника Севера в Ледовом дворце досталось мастеру спорта России международного класса Ульяне Денисовой.

Многие годы Ульяна Денисова представляла Мурманскую область в лыжном спорте в России, а затем на международных соревнованиях по биатлону. За несколько дней до начала спортивного события женщина не только планирует зажечь огонь Полярной Олимпиады на открытии, но и готовит юных чемпионов завоевывать новые вершины.

Мария Иванова, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва №3: «Конечно, мандраж перед соревнованиями всегда присутствует, но уже как-то терпимо, потому что съездили на СЗФО, на Кубок Невского. Поэтому уже вот эти соревнования не сравнятся с тем, что мы отбегали».

Катерина Катеева, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва №3: «Я буду участвовать в третий раз. Я не переживаю уже, привычная дистанция».

Ульяна Денисова, мастер спорта России международного класса, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва №3: «На этот Праздник Севера, например, на лыжные гонки учащихся приезжают очень много спортсменов из других регионов. Для них это большая и хорошая возможность посмотреть на других, чему-то научиться, поучаствовать в условиях высокой конкуренции».

Уже 5 лет Ульяна тренирует биатлонистов в Мурманске. В Празднике Севера учащихся от Спортивной школы олимпийского резерва №3 будут участвовать порядка 30 спортсменов в лыжных гонках и в биатлоне.

Ульяна Денисова, мастер спорта России международного класса, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва №3: «Я перед каждым стартом очень сильно переживаю за каждого из своих участников».

Официально 91-й Праздник Севера и 66-й Праздник Севера учащихся стартует 1 марта в 12 часов. Грандиозное открытие состоится в Ледовом дворце. Именно там чемпионка Ульяна Денисова зажжёт чашу Полярной Олимпиады и даст старт масштабным зимним соревнованиям.

В рамках торжественной церемонии на сцену выйдут танцевальные коллективы, гимнасты, акробаты и представители волонтёрского движения. Завершится концерт массовым флаговым шоу.