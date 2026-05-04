1 мая в Мурманске состоялся Всероссийский субботник

На уборку вышли более 600 человек. Горожане очищали общественные пространства и территории у жилых домов.

Вооружившись граблями, лопатами и мешками северяне наводили порядок на общественных пространствах и во дворах. Одной из 16 локаций, где проводили уборку, стала территория Чистого ручья. Среди добровольцев – взрослые северяне, молодёжь, сотрудники различных организаций. Желание сделать город чище проявили даже дети.

Татьяна, доброволец: «Мы каждый год всей семьей ходим на субботник».

Находки попадаются довольно необычные. Помимо фантиков и бутылок, из воды ручья волонтёры вытащили шины, старый чемодан, деревянные ящики и даже кресло.

Татьяна, доброволец: «Там целая кладезь! Там можно найти целый шалаш, а в нём будет всё, что нужно, чтобы пожить».

Татьяна Пылина, доброволец: «Люди не следят за экологией! Мурманск - красивый город, здесь чистые улицы центральные, а во дворах люди кидают из окон мусорные пакеты».

Присоединился к субботнику и глава Мурманска Иван Лебедев.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Планировали субботник провести раньше. Призываю мурманчан не мусорить! В наших планах закупить дополнительные урны, чтобы поддерживать чистоту и красоту города-героя».

Кроме уборки, волонтёры помогали мурманчанам выбирать объекты для будущего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так можно напрямую проголосовать за территорию, на которой хочется видеть изменения.

Любовь Плеханова, волонтёр: «В этом году это две территории».

Благодаря плодотворной совместной работе общественные пространства и дворы стали заметно чище - собрано почти 52 кубометра мусора, уборкой было охвачено около 120 тысяч квадратных метров территорий.

Серия городских субботников будет продолжена.