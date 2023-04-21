1 минута, чтобы подумать и 10 секунд, чтобы записать ответ: состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Главный приз – кубок ректора МГТУ.

15 команд из МГТУ, МАГУ и колледжа Момота сошлись в «Научке» на интеллектуальном поле игры «Что? Где? Когда?». 90 участников боролись за главный приз – кубок ректора МГТУ.

Мария Князева, и.о. ректора МГТУ: «Сегодня на самом деле происходит возрождение давней традиции. Уже более 10 лет назад прервалась традиция проводить кубок ректора университета. В этом году мы эту традицию возобновляем».

Чтобы победить в этой игре нужно не столько знать что-то из теории, сколько уметь логически мыслить. Докрутить ответ, прийти к нему.

Павел Росаткин, обучающийся магистратуры МГТУ, знаток: «У нас до этого была тренировка по этой игре. Ожидаем неисторических вопросов, ожидаю больше про кино, так как мне это ближе».

Для некоторых ребят важна не победа, а участие. Ведь на интеллектуальном ринге хорош тот, кто учится на своих ошибках и всегда совершенствуется, познает новое.

Алла Зиновьева и София Чашка, студентки МГТУ: «Сам процесс доставляет удовольствие. Каждая игра приносит нам что-то новое, мы учимся. Ну, и победа в результате - приятный бонус».

Победа в игре «Что? Где? Когда?», по мнению организаторов игры, как минимум даёт определённое признание в студенческой среде.