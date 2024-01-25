1 млрд рублей - на реконструкцию тепловых сетей Кировска

В рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Хибинской тепловой компанией подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска.