День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.24 19:30
1 млрд рублей - на реконструкцию тепловых сетей Кировска
В рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Хибинской тепловой компанией подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска.
Проект также предусматривает подключение новых потребителей в развивающихся секторах экономики.
Общий объём инвестиций составит более 1 млрд рублей.
С 2024 по 2033 компания планирует реконструкцию тепловых сетей города, что позволит повысить надёжность, поднять энергоэффективность и снизить потери тепла.
Энергетики стали резидентом Арктической зоны, они получат не только налоговые преференции, но и сопровождение проекта на всех этапах.
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