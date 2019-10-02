1 октября - это день мудрости и чести

День людей, на которых равняется и опирается молодое поколение. К празднованию Дня пожилого человека присоединились и пенсионеры ЗАТО Александровск.

Долгое время Валентина Ануфриева работала в центре социальной помощи населения, но даже, выйдя на заслуженный отдых, осталась верна себе и своим подопечным. Она продолжает работать на добровольных началах в Александровском обществе инвалидов. Да и старушкой себя называть отказывается.

Валентина Ануфриева, пенсионерка, волонтёр, г. Снежногорск: «Я не считаю, что я пожилая. Я считаю себя молодой».

В день пожилого человека, каждая из участниц праздника хочет выглядеть неотразимо, сегодня они надевают лучшие свои платья и костюмы, украшения и аксессуары. Будут сегодня и подарки, но главный, это внимание и забота близких.

Валентина Ануфриева, пенсионерка, волонтёр, г. Снежногорск: «Совет такой, чтобы молодежь понимала пожилых людей, во всём им помогала, чтобы не отворачивалась. Если нужно человеку помочь, сумку донести или помощь оказать - прийти домой как типа волонтёра».

О своем возрасте они говорят смущаясь. В душе бабушки и дедушки ещё молоды - и глаза до сих пор сияют, как и полвека назад.

Мария Бочковская, пенсионерка, г. Снежногорск: «Мне всегда братец говорил «Мы не пожилые, мы пожившие».

Теперь, когда дети уже взрослые, а внуки не нуждаются в постоянной опеке, есть время и на себя. Мария Францевна уже 15 лет состоит в женском клубе для леди почтенного возраста. Литературные вечера и мастер-классы помогают коротать скучные вечера. Общения и хлопот по хозяйству - вот чего так не хватает пожилым.

Мария Бочковская, пенсионерка, г. Снежногорск: «Самое главное - хранить свою семью. Хранить традиции, любить родителей, любить детей. Не оставлять родителей и чтобы семья была настоящей. Чтобы маленькие брали от стареньких, то, что мы хотим дать».

В Полярном тоже есть своя традиция празднования дня пожилого человека. Её инициаторы - люди активные и целеустремленные. Это члены местного общества «Дети войны». Секрет их неутомимой жажды движения в простых истинах.

Людмила Армянинова, председатель организации «Дети войны», г. Полярный: «Нам хочется жить! Хоть нас и называют пожилыми, душой то мы молоды. Нам хочется петь, нам ещё хочется потанцевать. Встречаться почаще. Это очень важно. Поэтому мы не старимся душой, глазёнки горят. Когда видим, как танцует молодёжь, нам тоже хочется попрыгать».

В сеточке морщин на лицах и седине в волосах - целая история жизни. Порой - нелегкой, но всегда интересной.

Нелли Власова, член организации «Дети войны», г. Полярный: «У всех, кого вы сегодня увидите - именно задор и радость от жизни, что как бы то ни было, за плечами такой длинный путь. Вы посмотрите, что мы пережили. Вы многого и не знаете, родились значительно позднее. И тем не менее, мы ещё и вас поддержим».

И, глядя на их улыбки и горящие глаза, хочется верить, что жить им ещё, как в сказке, долго и непременно счастливо.