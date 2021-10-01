1 октября отмечается День музыки

В череде праздников у музыки особое место. Ее язык прост, понятен всем и не требует перевода.

Русские народные частушки звучат из старенького патефона. Механическое устройство для проигрывания пластинок - настоящая «машина времени». Винил напоминает о том, как слушали музыкальные произведения раньше. В Мурманской областной научной библиотеке ко дню музыки открыли особую выставку, на которой представлены грампластинки зарубежных звукозаписывающих фирм 70-х – 90-х годов прошлого века.

Ольга Плюснина, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Мы назвали выставку «Немелодия». На ней представлены пластинки фирмы «Балкантон» (Болгария), «Амига» (ГДР), «Супрафон» (Чехословакия) и других стран социалистического лагеря».

Фонотека научной библиотеки крупнейшая за Полярным кругом, она насчитывает около 15 тысяч пластинок и каждую можно прослушать на проигрывателе в зале «Искусств». По словам специалистов, винил снова в тренде. Кроме того, любой желающий может помузицировать на представленных в зале гитаре, укулеле или фортепиано.

Виталий Гонтарев, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Человек может прийти сюда попробовать, если получится, то можно дальше самостоятельно заниматься».

Трудно переоценить значение музыки. Именно она способна наделять человека силой, помогает противостоять одиночеству, находя через мелодию путь к сердцу.