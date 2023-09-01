1 сентября - день образования отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота

В день 69-й годовщины ему вручили Боевое знамя нового образца.

История полка берёт своё начало в 1954 году с образования отдельной вертолётной эскадрильи вертолётов Северного флота.

За это время личным составом части освоено 8 типов вертолётов и 21-а их модификация, выполнено более 100 дальних океанских походов на кораблях одиночного базирования и авианесущих крейсерах.

Вручение Боевого знамени было проведено в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации.