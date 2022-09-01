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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.22 19:30

1 сентября – на главной площади Мурманска праздник и мороженное под дождём

После школьной линейки многие северяне побывали на празднике, посвящённому Дню знаний, который проходил на площади Пять Углов. Юные северяне приняли участие в разных активностях и отведали мороженого.

Переменчивая погода не мешает юным северянам наслаждаться последним днём каникул. На площади Пять Углов развернулась импровизированная школа. На уроке химии пускали пузыри, на изо рисовали на мольбертах.  Каждый мог выбрать свой любимый предмет.

- Кем хочешь стать в будущем?

- Пока не знаю.

- Что сегодня рисуешь? Как тебе праздник?

- Праздник хороший.

- Что рисуешь сегодня?

- Шарики.

А для тех, кто любит посидеть и подумать была организована площадка с играми в шахматы. Более подвижные дети не могли удержаться от танцев. Например, Саша Кузьменко, который продемонстрировал нам свои умения.

Екатерина Новикова, мама: «1 сентября - начало года для всей семьи, поэтому только на лучшее надеешься и веришь, что всё будет хорошо, хотя все желают терпения».

Для детей и их родителей на сцене выступили творческие коллективы с песнями, стихами и танцами.

- Как подготовка прошла к 1 сентября?

- Нормально прошла, всё купили. Всё нарядили, приготовились.

- Как настроение у ребёнка?

- Весёлое.

- А первоклассники и школьники хотят идти в школу или всё-таки нет? – Наверное, не очень. Ещё не отдохнули, еще бы месяц отдохнуть.

В первый осенний день пошёл дождь, но юных северян порадовали бесплатным мороженым. Завтра ребят жду учебники, тетрадки, первые домашние задания, но это не повод грустить, ведь впереди новые знания и интересные открытия.

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