1 сентября Мурманский морской торговый порт отметил свой 107-й день рождения

В честь этого события в порту прошёл праздничный митинг.

Мурманский морской торговый порт – одно из ключевых предприятий нашего региона. Старший брат областного центра, так как порт появился на года раньше Мурманска, поэтому он всегда играл важную роль в развитии края.

Это значение сохраняется и в наши дни, портовики по праву могут гордиться своими успехами. В июне 2022 года работники грузового района №2 установили новый рекорд месячного грузооборота, который достиг отметки 999310 тонн. В июле предприятиями-партнёрами: Октябрьской железной дорогой ОАО «РЖД» и Мурманским морским торговым портом были установлены два рекорда: В течение 12-часовой смены портовики обеспечили выгрузку 495 вагонов с навалочными грузами, а мурманские железнодорожники в течение суток обработали 1234 вагона, в том числе 855 – для торгового порта.

В канун дня рождения порт обработал в течение месяца рекордное число пришедших в порт морских супертяжеловесов. Важно отметить, что совсем недавно планы развития предприятия вошли в число 150 самых важных проектов Северного морского пути.

И ещё немаловажное достижение - открытие кабинета логистики в Мурманском арктическом государственном университете, который поможет привлечь больше молодых кадров на предприятие.