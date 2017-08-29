1 сентября основательно опустошит родительский кошелёк

Полные рюкзаки – пустые карманы. Для детей сборы в школу – это приятные хлопоты, а вот для родителей значительные траты. По самым скромным подсчётам оснащение первоклашки в этом году обошлось родителям как минимум в 10 тысяч рублей.

У родителей школьников сейчас самая горячая пора. Кто-то уже успел прикупить всё необходимое и отглаживает перед первосентябрьской линейкой модные в этом сезоне воротнички и манжеты, а кто-то ещё подбирает дышащие кросовочки для чада. Изрядно вложиться в начало учебного года пришлось и тем и другим.

А что поделать. Модный школьник сегодня удовольствие не из дешёвых. Больше всего придётся потратиться на одежду. Девочку, по традиции, собрать к учебному году дороже. Нужны и блузочки и колготочки в цвет им. Юбка, жилетка, сарафан, бантики.

- С этого года в моду вошли платья со съёмными воротничками и манжетами, - поясняет Лариса Вылку, продавец-консультант магазина «Алёнка». - Это новинка, все очень хорошо покупают. Девочки очень элегантно смотрятся и красиво.

Мальчику не обойтись без костюма тройки, рубашек, джемперочков и галстуков. Кстати, в этом году в моде у мурманских школьников триколор. По словам продавцов, галстуки с российским флагом мальчишки разбирают как горячие пирожки. Продавцы одежды уже подсчитали, что с учётом спортивного костюма и плащика или курточки, на каждого ученика придётся потратить как минимум 10 тысяч рублей. Сэкономить можно, если не гнаться за новинками.

Ещё нужна и обувь - сменная с ортопедической стелькой и кроссовки для физкультуры. По самым скромным подсчётам 2000-3000 рублей. Сами продавцы советую не гнаться за дешевыми китайскими аналогами, а подходить к покупке с умом.

Следующий раздел родительских трат – канцтовары.

Одно радует, чем взрослее ребёнок, тем меньше ему надо канцелярских принадлежностей. Впрочем, современные старшеклассники, может быть, и не нуждаются в папочках для тетрадок и пластилиновых стеках, зато требуют себе планшеты. Родителям учеников начальной школы придётся разориться ещё и на качественный рюкзак.

Самыми популярными в этом году стали модели с пикселями. На таком рюкзаке можно выложить свою собственную картинку.

Подписчики группы «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что на сборы в школу потратили от 10 до 20 тысяч рублей. Этот вариант выбрали более 62 процентов участников опроса. Ещё 16 процентов отмечают, что одежда, обувь и канцтовары потянули более чем на 30 тысяч. Так что собрать ребёнка в школу сегодня удовольствие соизмеримое с месячной зарплатой его родителей.