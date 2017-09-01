1 сентября учительница будет хорошая, а в понедельник станет немного плохой – первоклассник Влад Карабань

Вместе с тысячью первоклашек сегодня в первый раз в первый класс пошёл самый юный наш коллега - Влад Карабань. Мальчик впервые появился на экране «Арктик-ТВ», когда ему было всего 3 месяца, а в 4 года он стал ведущим семейной программы «ТелеМамы». И вот новый этап в его жизни. Какая она школьная жизнь, своими ожиданиями и планами на ближайшие 11 лет Влад поделился с журналистами «Арктик-ТВ»:

- Я читаю по слогам, считаю до трех тысяч. Больше я не пробовал считать... В школу буду 11 лет ходить. Это не очень хорошо и не очень плохо... Мне кажется, что моя первая учительница будет хорошей. Ещё она, наверное, будет на наши вопросы откликаться... 1 сентября она будет хорошая, а в понедельник станет немного плохой… Всё равно ей придётся ругаться, если я плохое что-нибудь сделаю.

- Парень решительно настроен. Я думаю, он подготовлен, - уверен в своём сыне Андрей Карабань, папа Влада.

- Я хочу стать физиком, либо строителем, - поделился своими планами на будущее Влад Карабань, первоклассник. - У меня на это пока планы. Ну, может быть, военным.